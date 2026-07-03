Egypten vidare till åttondelsfinal efter straffdrama

Egypten har skrivit historia.

För första gången kommer landet spela åttondelsfinal i VM.

Detta efter straffseger mot Australien.

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Det stod redan innan matchen klart att en nation skulle ta sig bryta ny mark för sig själv. Det blev Egypten som drog det längsta strået.

Afrikanerna tog ledningen redan efter tolv minuter genom Emam Ashour. 20 minuter in i den andra halvleken utjämnade Australien matchen tack vare ett självmål av Mohamed Heny, försvarens andra självmål i turneringen.

Efter 90 minuter stod det 1–1 på tavlan och matchen gick till förlängning. Den förblev mållös och straffar väntade.

Straffläggningen inleddes med att Australiens Harry Soutter missade. Därefter satte Egypten tre straffar och Australien två. Efter tre omgångar stod det 3–2 till Egypten.

Då klev australiensaren Luke Herrington och missade sin straff. Det gav Egypten en matchboll som Hossam Abdelmaguid förvaltade.

Egypten är därmed vidare till en åttondelsfinal i VM för första gången någonsin. Där väntar antingen Argentina eller Kap Verde,