England – Kongo-Kinshasa: Truppnyheter och förväntade startelvor

England ställs mot Kongo-Kinshasa i VM 2026.

Avspark sker klockan 18:00 den 1 juli 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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England går in i åttondelsfinalen som klara favoriter men med stora skadebekymmer i försvaret. Laget säkrade gruppsegern efter en 2-0-vinst mot Panama men måste nu höja sig i slutspelet.

För Kongo-Kinshasa är detta en historisk match efter att ha säkrat avancemang med en imponerande 3-1-seger mot Uzbekistan. Deras starka defensiv och kollektiva styrka blir nyckeln om de ska kunna skrälla mot en av turneringens favoriter.

England: Status i truppen och förväntad startelva

Thomas Tuchel står inför en defensiv kris. Högerbackarna Reece James och Tino Livramento är borta sedan tidigare och även ersättaren Jarell Quansah tvingades kliva av skadad mot Panama. Detta öppnar för att Djed Spence får chansen från start.

På mittfältet väntas dock en viktig förstärkning. Declan Rice, som vilades senast, förväntas vara tillbaka i startelvan för att ge laget välbehövlig stabilitet och balans. Framåt är lagkapten Harry Kane given efter att ha blivit Englands främste målskytt i VM-historien.

England förväntad startelva (4-2-3-1): Pickford – Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Bellingham – Saka, Rogers, Rashford – Kane

Denna elva är formad av skadeläget, där Tuchel tvingas till en nödlösning på högerbacken. Samtidigt visar den en enorm offensiv kraft med kreativa spelare som Bellingham, Saka och Rashford som ska understödja Kane.

Kongo-Kinshasa: Status i truppen och förväntad startelva

Tränare Sébastien Desabre kan glädjas åt att ha en helt skadefri trupp till sitt förfogande inför den historiska sextondelsfinalen. Detta ger honom möjligheten att ställa upp med sitt absolut starkaste lag.

Lagets defensiv leds av erfarna spelare som Chancel Mbemba och Aaron Wan-Bissaka, som båda har erfarenhet från spel på högsta nivå i Europa. Deras rutin blir avgörande för att stå emot Englands anfallsvågor.

DR Kongo förväntad startelva (4-4-2): Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku – Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga – Wissa, Bakambu

Laguppställningen är tydligt inriktad på defensiv stabilitet och snabba omställningar. Anfallaren Yoane Wissa, som till vardags spelar i Premier League, är lagets stora hot och den spelare som förväntas skapa målchanser.

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