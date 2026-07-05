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Foto: Bildbyrån

Försvarar hårda taktiken: ”Killar som inte känt sina föräldrar”

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Jakob Bergelv
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Paraguay är ute ur VM.
Förbundskaptenen Gustavo Alfaro höljer nu sina spelare till skyarna.
– Han kan spela i vilket lag som helst i världen, säger Alfaro om mittbacken Matias Galarza efter matchen.

Foto: Bildbyrån

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Paraguay tog till alla knep för att störa fransmännen under åttondelsfinalen i Philadelphia, visa var fullare än andra.

I den 38:e minuten slog Matias Galarza oprovocerat till Kylian Mbappé som föll till marken. Någon konsekvens blev det däremot inte för försvararen.

– Det där är ju ett slag, där bollen inte är i närheten. Det är ingen olycka eller någonting. Det är klart att det ska vara ett rött kort, säger den tidigare domaren Jonas Eriksson i SVT under matchen.

”Sålde sina kläder för att rädda dotterns liv”

Efter matchen, som Frankrike vann med 1–0, tar Paraguays förbundskapten Gustavo Alfaro sina spelare i försvar. Han snålar med lovorden över deras insats.

– Jag sa till spelarna: ’Vi ska möta spelare som slåss om Ballon d’Or, om skytteligan i VM’. Vi har killar som inte känt sina föräldrar. Som gått igenom svåra trauman. Men trots allt kan vi, säger han under presskonferensen efter matchen.

Han kommenterar även mittbacken Galarzas insats.

– Galarza spelar inte i River Plate, men han kan spela mot Tyskland och Frankrike. Han kan spela i vilket lag som helst i världen. Gill (Orlando, målvakt) fick sälja sina kläder för att rädda dotterns liv. Vilket lag i världen vill inte ha en målvakt som han?

Paraguay lyckades inte tangera sitt bästa resultat i VM från 2010, då man tog sig till kvartsfinal. Men Alfaro tror ändå att landslaget är någonting på spåren.

– Jag ville försöka skapa en revolution i Paraguay. Vi kunde ha gjort det genom VM. Jag ville gå längre, det var något jag kände inombords, därför dör jag med den här smärtan, säger han.

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