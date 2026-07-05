Frankrike vidare – Mbappé blev matchjälte

Det satt långt inne.

En straff krävdes för att Frankrike skulle ta sig vidare.

Nu väntar Marocko i kvartsfinalen.

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Frankrike var stora favoriter mot Paraguay i åttondelsfinalen. Det var också fransmännen som hade spelövertaget i den första halvleken i en närmare 40 grader varmt Philadelphia.

Man hade dock svårt att bryta ner Paraguays försvarsmur och lagen gick till halvtidspaus vid ställningen 0–0.

I den andra halvleken fortsatte den franska dominansen och till slut fick man utdelning. I den 67:e minuten tilldömdes Frankrike en straff efter att inhopparen Désiré Doué gjorts ner i straffområdet.

Lagkaptenen Kylian Mbappé förvaltade elvameterssparken och gav Frankrike ledningen. Det var Mbappés sjunde mål i turneringen och han delar i dagsläget förstaplatsen i skytteligan med Lionel Messi.

Paraguays enda farliga chans kom i den 90:e minuten när Maurício skött ett skott som Mike Maignan enkelt kunde rädda. Det var också sydamerikanernas enda avslut på mål i matchen.

Frankrike vann matchen med 1–0 och är därmed vidare till kvartsfinal. Där ställs man mot Marocko, som man även möte i semifinalen för fyra år sedan. Matchen spelas på torsdag i Foxborough.