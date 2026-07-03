Här avslöjar (?) Klopp sina framtidsplaner
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Jürgen Klopp är nära jobbet som tysk förbundskapten.
Men visste han om det redan innan VM?
Inför premiären kan han råkat försäga sig.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Julian Nagelsmann lämnade jobbet som Tysklands förbundskapten efter uttågat mot Paraguay. Enligt uppgifter är Jürgen Klopp förbundets förstaval som ersättare. Den tidigare Liverpool-tränaren ska också vara villig att ta över det tyska landslaget.
Nu har ett klipp från Tysklands premiärmatch mot Curaçao fått spridning. Där syns Klopp tillsammans med den tidigare landslagspelaren Thomas Müller i MagentaTV:s studio inför matchen.
Klopp avslutar då en längre utläggning med orden ”som tur är så är det Julian Nagelsmann som tar ut laget, än så länge”.
”Än så länge?”, upprepar då Thomas Müller med ett skratt. ”Det är ju bara juni. Du är redan inne i september”, fortsätter han innan programledaren börjar prata om någonting annat.
Kanske hade Klopp redan här siktet inställt på förbundskaptensjobbet. Han och Müller förutsåg åtminstone att Nagelsmann inte skulle vara kvar speciellt länge.
Det återstår att se om det blir Klopp som tar över det tyska landslaget.
Nagelsmann fliegt raus, Klopp signalisiert noch am selben Tag die Bereitschaft den Posten zu übernehmen, Klopp wird in der DFB-Pressemitteilung sogar namentlich erwähnt.
Klopps ”Versprecher” und vor allem Müllers Reaktion zeigen m.E. eindeutig, dass dieser Plan bereits vor der…
— sparbuchfeinde (@sparbuchfeinde) July 3, 2026
Den här artikeln handlar om: