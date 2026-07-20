Historiskt fiasko i VM – sämsta på 60 år

Flera straffar slogs under VM 2026.

Men det missades även en hel del.

41 av 62 möjliga straffsparkar gick i mål – vilket är den sämsta siffran sedan 1966.

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Det slogs totalt 62 straffar i VM 2026. Det inkluderar straffar under ordinarie matchtid samt straffläggningar. Av dessa 62 försök var det endast 41 som hittade in i mål. Ett historiskt svagt resultat.

Statistiktjänsten Opta visar att måleffektiviteten från straffarna i årets världsmästerskap ligger på 66,1 procent. Det slår bottenrekordet och är därmed det sämsta sedan VM 1966.

År Straffar totalt Mål Effektivitet 1990 56 41 73,2% 1994 44 33 75,0% 1998 46 37 80,4% 2002 37 26 70,3% 2006 50 34 68,0% 2010 33 23 69,7% 2014 49 38 77,6% 2018 68 48 70,6% 2022 64 43 67,2% 2026 62 41 66,1%

Flera stjärnor missade sina straffar

Lionel Messi tog sitt Argentina till en VM-final – där de senare föll mot Spanien. På vägen till finalen fick Messi två straffar – men han sumpade båda.

Det franska affischnamnet Kylian Mbappé fick se sin straff räddas mot Marocko. Stjärnor som Kai Havertz, Achraf Hakimi och Bruno Guimaraes missade också sina elvameterssparkar.

Noterbart är att Harry Kane och Granit Xhaka var de enda två spelarna som gjorde mål på en eller fler straffar under VM.

Mittbackarnas svaga siffror

En annan aspekt som drar ner måleffektiviteten på straffarna under VM är att det var flera mittbackar som fick chansen. Optas statistik visar att elva straffar sköts av mittbackar – och endast fem gick i mål.

Det är en måleffektivitet på 45,4 procent.