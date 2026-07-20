Historiskt fiasko i VM – sämsta på 60 år
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Flera straffar slogs under VM 2026.
Men det missades även en hel del.
41 av 62 möjliga straffsparkar gick i mål – vilket är den sämsta siffran sedan 1966.
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Det slogs totalt 62 straffar i VM 2026. Det inkluderar straffar under ordinarie matchtid samt straffläggningar. Av dessa 62 försök var det endast 41 som hittade in i mål. Ett historiskt svagt resultat.
Statistiktjänsten Opta visar att måleffektiviteten från straffarna i årets världsmästerskap ligger på 66,1 procent. Det slår bottenrekordet och är därmed det sämsta sedan VM 1966.
|År
|Straffar totalt
|Mål
|Effektivitet
|1990
|56
|41
|73,2%
|1994
|44
|33
|75,0%
|1998
|46
|37
|80,4%
|2002
|37
|26
|70,3%
|2006
|50
|34
|68,0%
|2010
|33
|23
|69,7%
|2014
|49
|38
|77,6%
|2018
|68
|48
|70,6%
|2022
|64
|43
|67,2%
|2026
|62
|41
|66,1%
Flera stjärnor missade sina straffar
Lionel Messi tog sitt Argentina till en VM-final – där de senare föll mot Spanien. På vägen till finalen fick Messi två straffar – men han sumpade båda.
Det franska affischnamnet Kylian Mbappé fick se sin straff räddas mot Marocko. Stjärnor som Kai Havertz, Achraf Hakimi och Bruno Guimaraes missade också sina elvameterssparkar.
Noterbart är att Harry Kane och Granit Xhaka var de enda två spelarna som gjorde mål på en eller fler straffar under VM.
Mittbackarnas svaga siffror
En annan aspekt som drar ner måleffektiviteten på straffarna under VM är att det var flera mittbackar som fick chansen. Optas statistik visar att elva straffar sköts av mittbackar – och endast fem gick i mål.
Det är en måleffektivitet på 45,4 procent.
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