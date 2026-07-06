JUST NU: Avspark i stormatchen mellan Spanien och Portugal

Spanien och Portugal möts i VM.

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Spanien sparkar igång matchen och Lamine Yamal leker med bollen.

Efter sju minuter är det friläge för Spanien men han skjuter utanför och friläget gav inget. Ronaldo visade upp sin farliga fot efter när han skjuter från sidan rakt på målvakten.

Spanien får jätteläge efter dryga kvarten men Costa räddar bollen och returen.

Matchen pågår!

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Startelvor:

Portugal: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Neto, Ronaldo, Leao

Spanien: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal