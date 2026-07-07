JUST NU: Så startar Argentina och Egypten

Argentina ställs mot Egypten i åttondelsfinal.

Nu har startelvorna presenterats.

Matchen startar klockan 18:00.

Foto: Bildbyrån

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Argentina lyckades till slut besegra uppstickaren Kap Verde i sextondelsfinalen. I åttondelen väntar Egypten, som slog ut Australien på straffar i sextondelsfinalen.

Nu har startelvorna presenterats och det står klart att Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni gör flera förändringar. Nicolas Tagliafico ersätter Facundo Medina medan Leandro Paredes startar i stället för Thiago Almada.

I offensiven kliver Julian Alvarez in från start i stället för Lautaro Martinez.

Startelvor:

Argentina: Martinez – Molina, Romero, Martinez, Tagliafico – Paredes, De Paul, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez

Egypten: Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez – Ashour, Attia, Lasheen, Hassan – Salah, Zico