JUST NU: Så startar Argentina och Egypten
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Argentina ställs mot Egypten i åttondelsfinal.
Nu har startelvorna presenterats.
Matchen startar klockan 18:00.
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Argentina lyckades till slut besegra uppstickaren Kap Verde i sextondelsfinalen. I åttondelen väntar Egypten, som slog ut Australien på straffar i sextondelsfinalen.
Nu har startelvorna presenterats och det står klart att Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni gör flera förändringar. Nicolas Tagliafico ersätter Facundo Medina medan Leandro Paredes startar i stället för Thiago Almada.
I offensiven kliver Julian Alvarez in från start i stället för Lautaro Martinez.
Startelvor:
Argentina: Martinez – Molina, Romero, Martinez, Tagliafico – Paredes, De Paul, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez
Egypten: Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez – Ashour, Attia, Lasheen, Hassan – Salah, Zico
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