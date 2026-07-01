JUST NU: Så startar Belgien mot Senegal

Belgien ställs mot Senegal i sextondelsfinalen av VM.

Romelu Lukaku får återigen inleda på bänken för belgarna.

Se startelvorna nedan!

Foto: Bildbyrån

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Efter ett svagt gruppspel knep Belgien till slut förstaplatsen i sin grupp. I sextondelsfinalen väntar Senegal, som nätt och jämnt tog sig vidare som grupptrea.

Belgien väljer att starta med exakt samma lag som besegrade Nya Zealand med 5–1 i den avslutande gruppspelsmatchen. Det innebär att Romelu Lukaku allt jämnt inleder på bänken.

För Senegal på bland annat Pape Gueye in i startelvan, efter att ha gjort två mål i den senaste matchen mot Irak. Även Iliman Ndiaye, som gjorde mål och assist som inhoppare i samma match, får chansen från start.

Belgien

Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Vanaken, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere

Senegal

Diaw – Diatta, Niakhaté, Ciss, Jakobs – I. Gueye, Diarra – Ndiaye, P. Gueye, Mané – Sarr

Matchen har avspark klockan 22:00 svensk tid.