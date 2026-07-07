Så startar Schweiz och Colombia

Schweiz och Colombia drabbar samman i åttondelsfinal i VM.

Så ställer nationerna upp.

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Schweiz slog ut Algeriet med 2–0 i sextondelsfinalen. I åttondelen ställs de mot Colombia som gick vidare efter att ha besegrat Ghana med uddamålet.

Nar startelvorna presenterades stod det klart att Schweiz gör två förändringar. Ardon Jashari ersätter den skadade Johan Manzambi och Fabian Rieder startar i stället för Ruben Vargas.

Colombia gör ett skifte från sextondelsfinalen och det är att Luis Suarez ersätter Jhon Cordoba på topp.

Matchen startar 22:00.

Startelvor:

Schweiz: Kobel – Elvedi, Zakaria, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Ndoye, Jashari, Rieder – Embolo

Colombia: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma, Arias – Rodriguez, Suarez, Diaz