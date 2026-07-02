JUST NU: Så startar Spanien mot Österrike

Spanien ställs mot Österrike i sextondelsfinalen.

Så här ställer båda lagen upp.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Spanien är ute efter att bryta sin svit och vinna en utslagsmatch i ett VM för första gången sedan 2010, då man också blev världsmästare.

För Österrike är det däremot ny mark. Nationen har inte nått slutspelet i ett VM sedan 1978.

Spanien väljer att göra en förändring gentemot segern mot Uruguay i gruppspelet. Dani Olmo kommer in och ersätter därmed Mikel Merino.

Österrike gör tre ändringar från den dramatiska matchen mot Algeriet. Philipp Mwene och Philipp Lienhart utgår i backlinjen. De ersätts av Stefan Posch och Kevin Danso.

På topp väljer förbundskaptenen Ralf Rangnick att starta Michael Gregoritsch istället för Marko Arnautovic, som byttes ut i paus mot Algeriet.

Lagens startelvor

Spanien

Unai Simon – Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena – Mikel Oyarzabal

Österrike

Alexander Schlager – Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer – Michael Gregoritsch

Matchen har avspark vid 21:00 svensk tid.