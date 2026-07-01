JUST NU: Saka på bänken för England

England möter Kongo-Kinshasa i sextondelsfinalen.

Då inleder Arsenal-stjärnan Bukayo Saka på bänken.

Se startelvorna här nedan!

Foto: Bildbyrån

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England toppade sin grupp i VM med två segrar och en oavgjord. Nu väntar Kongo-Kinshasa i sextondelsfinalen.

Thomas Tuchel har behövt ta hänsyn till många skador på högerbacken. Tino Livramento tvingades lämna truppen redan innan premiären och inför sextondelsfinalen är både Reece James och Jarell Quansah indisponibla.

Det betyder att det blir Spurs-backen Djed Spence att ta plats i startelvan mot Kongo-Kinshasa.

Offensivt väljer Tuchel att sätta Bukayo Saka på bänken, efter att ha startat Arsenal-stjärnan i den sista gruppspelsmatchen mot Panama. Hans klubbkollega Noni Madueke får istället chansen ute till höger.

I Kongo-Kinshasa startar två med engelska ögon bekanta ansikten. Både Aaron Wan-Bissaka och Axel Tuanzebe har representerat England på ungdomsnivå innan de valde att byta till landslagstillhörighet.

Lagens startelvor

England

Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Rashford – Kane.

Kongo-Kinshasa

Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku – Mukau, Mbuku, Moutoussamy, Sadiki – Cipenga, Wissa.

Matchen har avspark klockan 18:00 svensk tid.