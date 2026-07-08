JUST NU: Schweiz vidare – efter straffrysare

Schweiz ställdes mot Colombia i VM-åttondelsfinal.

Det slutade 0–0 efter ordinarie tid.

Schweiz vann till slut på straffar.

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I den sista åttondelsfinalen ställdes Schweiz och Colombia mot varandra. Schweiz slog ut Algeriet med 2–0 i sextondelsfinalen. I åttondelen ställs de mot Colombia som gick vidare efter att ha besegrat Ghana med uddamålet.

När kvartsfinalen väl drog i gång var det två lag som var disciplinerade och inte släppte några jättechanser. Det speglade hela matchen under ordinarie tid – som slutade 0–0.

Det hela gick till förlängning.

Den första förlängningskvarten förblev mållös – det blev även den andra.

Åttondelsfinalen avgjordes på straffar och då klev Schweiz vinnande ur striden när Ruben Vargas satte den avgörande straffsparken. Schweiz möter Argentina i kvartsfinalen.