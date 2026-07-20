JUST NU: Spanien är världsmästare – Ferran Torres hjälte

Spanien och Argentina gjorde upp i VM-finalen.

Då vann Spanien efter förlängning – och tog sitt andra VM-guld.

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Under söndagskvällen avgjordes VM 2026. I finalen ställdes Spanien, som slog ut Frankrike i semin, mot Argentina, som besegrade England i semifinalen.

Lionel Messi och co. skulle försöka att försvara sin titel från 2022 medan Spanien jagade sitt andra VM-guld någonsin.

När finalen väl var i gång var det Spanien som dominerade spelet. Argentina åkte på en tidig skadesmäll när försvarskuggen Lisandro Martinez tvingades till ett byte. Den första halvleken slutade 0–0.

I den andra halvleken fortsatte ”La Roja” att jaga ledningsmålet men lycakdes inte göra hål på ett försvarande Argentina. Ordinarie tid slutade mållöst och det gick till förlängning. Tufft för Argentina var när mittfältaren Enzo Fernandez fick sitt andra gula kort och blev utvisad, efter en brysk tackling på Pau Cubarsi.

I förlängningen fortsatte spanjorerna att pressa ner ett decimerat Argentina. Det blev ett kort jubel när inbytte Nico Williams petade in bollen i nätet – men det blåstes av då det var frispark till motståndarna i upprinnelsen till målet.

Den första förlängningskvarten slutade mållöst. Men i den andra nickade Williams ner till Ferran Torres som dundrade in 1–0 i den 106:e minuten.

Torres mål blev det enda i finalen och Spanien vann och tog därmed sitt andra VM-guld i historien.