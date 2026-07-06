JUST NU: Spanien vinner – Ronaldos VM-karriär är över

Spanien och Portugal möttes i VM.

Då kunde Spanien vinna efter mål på övertid.

Detta innebär att Ronaldos VM-karriär är över.

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Spanien satte stopp för Portugals VM-äventyr och avslutade Cristiano Ronaldos VM-karriär.

Första halvlek var händelserik och det bjöds på flera chanser åt båda hållen men båda målvakterna storspelade.

Portugal skapade sin bästa möjlighet efter 35 minuter spel där Joao Felix första hotade med en nick och Cristiano Ronaldo sedan höll sig framme på returen. Simon räddade båda chanserna.

Men den som skulle avgöra blev Merino. Han hoppade in tidigare i matchen och efter att Spanien sparkat igång en frispak fort så fanns det mycket öppna ytor som gjorde att Merino kunde slå in bollen i mål.

Detta betyder att Spanien är vidare till kvartsfinal men Portugal får åka hem.

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Startelvor:

Portugal: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Neto, Ronaldo, Leao

Spanien: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal