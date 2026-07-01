Kane frälste England – vände mot Kongo

England var illa ute mot Kongo-Kinshasa.

Då klev Harry Kane fram och skickade engelsmannen vidare i VM.

Nu väntar värdnationen Mexiko i åttondelsfinalen.

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Thomas Tuchel behövde ta hänsyn till många skador på högerbacken inför sextondelsfinalen mot Kongo-Kinshasa.

Tino Livramento tvingades lämna truppen redan innan premiären och inför matchen var både Reece James och Jarell Quansah indisponibla. Därmed blev det Spurs-backen Djed Spence som fick ta plats i startelvan.

Offensivt valde Tuchel att sätta Bukayo Saka på bänken, efter att ha startat Arsenal-stjärnan i den sista gruppspelsmatchen mot Panama. Hans klubbkollega Noni Madueke fick istället chansen ute till höger.

I Kongo-Kinshasa startade två spelare med engelsk bakrund i form av Aaron Wan-Bissaka och Axel Tuanzebe. Båda har representerat England på ungdomsnivå innan de valde att byta till landslagstillhörighet.

Den afrikanska nationen fick en drömstart på matchen. I den sjunde minuten tog Kongo-Kinshasa ledningen genom Brian Cipenga.

England hade stora problem i den första halvleken. Efter drygt 40 minuter spelade kunde Kongo ha utökat ledningen när Yvon Wissa träffade stolpen. Bara någon minut senare ramlade Harry Kane i straffområdet och ropade ihärdigt på straff, utan resultat.

I den andra halvleken fortsatte England att ha svårt för Kongo. Men med kvarten kvar fick engelsmännen till slut någonting med sig när Kane nickade in kvitteringen.

Anfallaren var inte färdig där dock. Med fem minuter kvar av ordinarie tid stod lagkaptenen för ett konstnummer och satte ledningsmålet för England.

Det blev också matchens slutresultat och England är därmed vidare till åttondelsfinal i VM. Där väntar en verklig utmaning i form av värdnationen Mexiko på Azteca stadion i Mexico City.

Lagens startelvor

England

Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Rashford – Kane.

Kongo-Kinshasa

Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku – Mukau, Mbuku, Moutoussamy, Sadiki – Cipenga, Wissa.