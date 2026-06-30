Känslosamma bilder när stornationen föll i straffrysare

Nederländerna krossade Sverige.

Men mot Marocko tog det stopp.

Sextondelsfinalen avgjordes på straffar i natt.

Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Det blev en dramatisk sextondelsfinal i VM 2026 i natt. Nederländernas Cody Gakpo, som gjorde mål i 5–1-krossen mot Sverige tidigare i mästerskapet, såg ut att bli stor hjälte när han satte dit ledningsmålet med knappt 20 minuter kvar att spela, men på övertid räddades Marocko av Issa Diop och sextondelsfinalen togs till förlängning.

Där väntade 30 mållösa minuter. Matchen fick i stället avgöras på straffar, och där var det Marocko som var starkast. Afrikanerna är därmed vidare till åttondelsfinal i VM där värdnationen Kanada väntar medan Nederländernas världsmästerskap är över.

Gröt ihop vid målet

När Gakpo slog till i slutminuterna blev det känslosamma bilder i Monterrey. Liverpool-spelaren och hans fru meddelade i helgen att de drabbats av ett tragiskt missfall och förlorat sitt barn och när bollen letade sig in i nätmaskorna blev känslorna för stora för den 27-åriga nederländaren.

Gakpo föll i tårar och omringades av sina firande lagkamrater. Efter en stund reste han sig med tårar i ögonen och pekade upp mot himlen.