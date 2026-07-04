Klart: Herve Renard väljer att avgå som förbundskapten

Herve Renard var förbudskapten i två matcher.

Nu väljer han att avgå.

”Det var en stor ära att få bära Tunisiens färger och uppleva denna oförglömliga resa”, skriver han på Instagram.

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Efter att Tunisien förlorade mot Sverige i VM-premiären med 5–1 valde det tunisiska förbundet att agera. De sparkade Sabri Lamouchi. In kom Herve Renard som ledde laget när Nederländerna och Japan stod för motståndet.

Nu står det klart att han väljer att lämna sin post.

”Innan jag lämnar vill jag rikta ett varmt och uppriktigt tack till förbundet för att de gav mig möjligheten att delta i VM 2026. Det var en stor ära att få bära Tunisiens färger och uppleva denna oförglömliga resa”, skriver han på Instagram.

Renard har tidigare lett nationer som Zambia, Angola, Elfenbenskusten, Marocko och Saudiarabien.

57-åringen blir den tionde förbundskaptenen att lämna sitt jobb efter att VM drog igång.