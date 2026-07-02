Kravet på Nagelsmann – lämna eller få sparken

Tysklands VM slutade med fiasko.

Nu ser Julian Nagelsmanns dagar som förbundskapten ut att vara räknade.

Enligt Sky Sports vill det tyska förbundet avsätta 38-åringen.

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Tyskland stod för ett nytt VM-fiasko när man blev utslagna av Paraguay i sextondelsfinalen. Resultatet har inte uppskattats av det tyska förbundet, som nu är nära att sparka förbundskaptenen Julian Nagelsmann.

Enligt Sky Sports har förbundsledningen ombett Nagelsmann att lämna sin post för han ska få chansen att ”lämna med hedern i behåll”. Om 38-åringen vägrar kommer han enligt uppgifterna få sparken.

Nagelmann fick jobbet som tysk förbundskapten i juli 2023 efter att Hansi Flick fått sparken.

Jürgen Klopp målas upp som en favorit att ta över det tysk landslaget. Den tidigare Liverpool och Dortmund-tränaren jobbar just nu som fotbollschef för Red Bull-koncernenen, som styr klubbar som Red Bull Salzburg och RB Leipzig.