Lahm går hårt åt Nagelsmann: ”Är chockad”

Tyskland stod för ett nytt fiasko i VM.

Nu får laget hård kritik av den tidigare storspelaren Philipp Lahm.

– Laget blev sämre och sämre för varje match, skriver han i The Guardien.

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För tredje VM-slutspelet i följd misslyckas Tyskland att ta sig till åttondelsfinal och kort efter uttåget valde förbundskaptenen Julian Nagelsmann att lämna.

Den tidigare storspelaren Philipp Lahm, som var lagkapten när Tyskland vann sitt senaste VM-guld 2014, ger nu sin analys av det tyska debaklet. Han ser stora skillnader från tiden då han själv var aktiv.

”Vi brukade kallas för ett Turniermannschaft – ett lag som växte in i turneringar. Det innebar att vi hittade vår rytm ju längre turneringen gick. Den tiden är förbi. Den här gången blev laget i stället sämre för varje match”, skriver han i The Guardien.

Mer konkret pekar Lahm på laguttagningarna. Han menar att Nagelsmann ändrade för mycket från match till match och att de bästa spelarna inte fick spela i sina naturliga positioner.

”Florian Wirtz och Kai Havertz är två av våra bästa spelare, vilket målet mot Paraguay är ett bevis på. Jag hade gärna sett Wirtz i en central roll, bakom Havertz, där han är som allra starkast. Och jag hade velat se det konsekvent, match efter match och dag efter dag på träning”, menar Lahm.

Trots mörkret ser Lahm en ljus framtid för det tyska landslaget. Han menat laget som misslyckades i Nordamerika inte saknade karaktär eller vilja. Problemet låg opp ledarskapet, enligt den gamla högerbacken.

”Dagens generation består av ’systemspelare’ som har formats i ungdomsakademier. De har sett fotbollen som ett yrke sedan de var 12 eller 13 år – ett yrke där allt har vuxit explosionsartat under de senaste 15 åren: lönerna, den digitala närvaron och den ökande individualiseringen. Det är svårt att hänga med i allt detta. Det är där ledarskap behövs”.

Philipp Lahm spelade 114 landskamper för Tyskland mellan 2004 och 2014.