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FIFA World Cup Trophy mot bakgrund av Moroccos flagga.
Foto: Alamy

Marocko i VM 2026 – Allt du behöver veta

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Redaktionen
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Senaste nytt om VM 2026

Marocko i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Efter den historiska fjärdeplatsen 2022 kliver Marocko in i VM 2026 med en helt ny status. Den nordafrikanska nationen rankas numera åtta i världen. Förväntningarna på Atlaslejonen har förändrats i grunden.

Truppen förlitar sig inte längre enbart på ett lågt försvarsspel. Den taktiska identiteten har utvecklats mot ett mer spelförande upplägg. Achraf Hakimi bär ett enormt ansvar på högerkanten.

Samtidigt skapar tränarbytet kort före turneringen en viss osäkerhet. Kapaciteten att utmana de största nationerna finns onekligen där. Frågan är hur snabbt den nya ledarstaben kan maximera lagets potential.

Snabbfakta

FörbundskaptenMohamed Ouahbi
SmeknamnAtlaslejonen
FIFA-ranking8
Bästa VM-resultatFjärdeplats (2022)
Antal VM-framträdanden7

Marocko i tidigare VM

Fjärdeplatsen under mästerskapet 2022 ritade om den internationella fotbollskartan. Marocko besegrade europeiska tungviktare genom en extremt disciplinerad defensiv struktur. Snabba omställningar och en svårslagen lagmoral lade grunden för framgången.

Spelare som Sofyan Amrabat och Yassine Bounou stod för avgörande insatser. Historiskt sett har nationen haft svårt att passera gruppspelet. Åttondelsfinalen 1986 var länge den enda stora framgången.

Nu jämförs den historiska prestationen ständigt med dagens extremt höga förväntningar. Kravbilden har höjts markant inför sommarens turnering.

ÅrResultat
2022Fjärdeplats
2018Gruppspel
2014Ej kvalificerade
2010Ej kvalificerade
2006Ej kvalificerade
2002Ej kvalificerade
1998Gruppspel
1994Gruppspel
1990Ej kvalificerade
1986Åttondelsfinal

Marockos väg till VM 2026

Kvalspelet genomfördes med total dominans. Nationen vann samtliga åtta matcher i den afrikanska kvalgruppen. Defensiven släppte endast in två mål under hela processen.

Offensiven producerade samtidigt hela 22 fullträffar. Taktiskt skedde en tydlig utveckling från kontringsfotboll till ett bollinnehavsbaserat spel. Integreringen av Brahim Díaz fungerade som en katalysator för denna förändring.

Ayoub El Kaabi levererade kontinuerligt i straffområdet och vann den interna skytteligan. Stabiliteten i truppen var påtaglig under hela kvalresan.

Marockos förbundskapten: Mohamed Ouahbi

Mohamed Ouahbi tog över ansvaret endast månader före mästerskapet. Han ersatte ikonen Walid Regragui. Den belgiskfödde 49-åringen har en gedigen bakgrund inom ungdomsfotboll.

Han ledde nyligen U20-landslaget till en historisk VM-titel. Hans tränarfilosofi bygger på en tydlig struktur som delvis påminner om den skandinaviska organisationsmodellen. Detta kombineras med stor teknisk frihet för offensiva spelare.

Santiago, Chile – 19 oktober 2025. Mohamed Ouahbi, förbundskapten för Morocco, under finalmatchen i FIFA U-20 World Cup 2025 mellan Argentina och Morocco i Santiago, Chile.
Foto: Alamy

Att kliva upp till seniornivå innebär en massiv utmaning. Han ärver en fungerande grupp men måste snabbt etablera sin egen ledarstil bland etablerade stjärnor.

Så spelar Marocko: Taktisk analys

Den taktiska grunden utgår oftast från en flexibel 4-3-3-uppställning. Försvarsspelet kännetecknas av en kompakt defensiv linje. Under kvalet snittade nationen hela 5,9 skott på mål per match.

Uppspelsfasen initieras ofta via ytterbackarna. Snabba kombinationer bryter därefter motståndarnas lagdelar. Bollinnehavet har ökat markant jämfört med tidigare år.

Övergångarna från försvar till anfall sker med enorm hastighet. Spelstilen kan delvis jämföras med hur Danmark historiskt har organiserat sitt kollektiva presspel.

Förväntad startelva

Marocko: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi.

Denna uppställning balanserar defensiv trygghet med offensiv spetskapacitet. Ytterbackarnas ständiga överlappningar skapar utrymme för de centrala mittfältarna att styra matchtempot effektivt.

Nyckelspelaren: Achraf Hakimi

Achraf Hakimi är nationens enskilt viktigaste kugge. Ytterbacken formades i Real Madrid och har sedan dess vunnit titlar med Paris Saint-Germain. Med 95 landskamper bidrar 27-åringen med ovärderlig rutin.

18 januari 2026. Achraf Hakimi från Morocco tittar på under finalen i 2025 Africa Cup of Nations mellan Morocco och Senegal på Stade Prince Moulay Abdellah i Rabat, Marocko. (Ulrik Pedersen/CSM – Cal Sport Media via AP Images)
Foto: Alamy

Hans förmåga att ständigt överbelasta högerkanten är central för anfallsspelet. Utan honom tappar kollektivet en kritisk dimension i sin speluppbyggnad. Kaptenen belönades nyligen med priset som Afrikas bästa spelare.

Framtidslöftet: Ismael Saibari

Ismael Saibari representerar nästa generation av nordafrikanska speluppläggare. Mittfältaren har tagit stora kliv i PSV Eindhoven under den senaste säsongen. Han noterades för tre mål under det framgångsrika kvalspelet.

24-åringen erbjuder en sällsynt kombination av fysisk styrka och teknisk briljans. Hans vertikala passningsspel bryter effektivt motståndarnas linjer. Skulle han saknas minskar lagets förmåga att snabbt ställa om centralt.

Hans genombrottskraft har redan dragit till sig uppmärksamhet från flera europeiska toppklubbar. Utvecklingskurvan pekar spikrakt uppåt inför sommarens mästerskap.

Marockos trupp

SpelareKlubbPosition
Målvakter
Yassine BounouAl-HilalMålvakt
Munir MohamediRS BerkaneMålvakt
Ahmed Reda TagnaoutiAS FARMålvakt
Försvarare
Achraf HakimiParis Saint-GermainFörsvarare
Noussair MazraouiManchester UnitedFörsvarare
Nayef AguerdMarseilleFörsvarare
Youssef BelammariAl AhlyFörsvarare
Issa DiopWest HamFörsvarare
Chadi RiadCrystal PalaceFörsvarare
Anass Salah-EddinePSV EindhovenFörsvarare
Zakaria El OuahdiGenkFörsvarare
Redouane HalhalMechelenFörsvarare
Mittfältare
Azzedine OunahiGironaMittfältare
Bilal El KhannoussStuttgartMittfältare
Neil El AynaouiRomaMittfältare
Sofyan AmrabatReal BetisMittfältare
Ismael SaibariPSV EindhovenMittfältare
Samir El MourabetStrasbourgMittfältare
Ayyoub BouaddiLilleMittfältare
Anfallare
Chemsdine TalbiSunderlandAnfallare
Brahim DíazReal MadridAnfallare
Ayoub El KaabiOlympiacosAnfallare
Abde EzzalzouliReal BetisAnfallare
Soufiane RahimiAl AinAnfallare
Gessime YassineStrasbourgAnfallare

Marocko: Allt du behöver veta

Förutsättningarna inför gruppspelet är minst sagt komplexa. Truppen besitter en imponerande bredd på de flesta positioner. Den defensiva stabiliteten från tidigare år finns kvar som ett gediget fundament.

Samtidigt har offensiven spetsats till avsevärt. En potentiell svaghet ligger i den bristande kontinuiteten på tränarbänken. Erfarenheten från tunga slutspelsmatcher är dock en enorm tillgång.

I Grupp C väntar möten med Brasilien, Skottland och Haiti. Nationens underliggande statistik från kvalet var exceptionell. Jämfört med turneringens absoluta favoriter saknas kanske den sista växeln över 90 minuter.

Mötet mot den sydamerikanska jätten blir den verkliga värdemätaren. Turneringsträdet indikerar tufft motstånd redan i första utslagsrundan.

Marockos spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Marocko

TurneringstegSannolikhet
Vinnare1.3%
Final3.6%
Semifinal9.0%
Kvartsfinal24.2%
Åttondelsfinal43.7%
Sextondelsfinal88.1%
GruppspelSannolikhet
Gruppvinnare22.7%
Avancemang88.1%
Utslagna11.9%

Analytiska prognosmodeller ger en intressant bild av nationens chanser. Dessa system simulerar turneringen tusentals gånger baserat på underliggande data. Chansen att nå minst en sextondelsfinal beräknas till 88,1 procent.

Siffrorna speglar den höga FIFA-rankingen och den starka formen från kvalet. Historiskt sett har afrikanska nationer ofta undervärderats i liknande modeller.

Truppens samlade marknadsvärde och nyliga framgångar motiverar dock de höga procenttalen. Att vinna gruppen bedöms vara möjligt, även om konkurrensen är stenhård.

Summering

Turneringstaket är extremt högt. Kapaciteten finns bevisligen för att utmana världens bästa fotbollsnationer. Det stora frågetecknet förblir hur tränarskiftet påverkar den interna dynamiken.

Förmågan att hantera det ökade favoritskapet kommer att definiera hela mästerskapet. Framgång hänger på att nyckelspelarna bibehåller sin fysiska status.

Ett starkt gruppspel kan mycket väl lägga grunden för ännu en historisk fotbollssommar i Nordamerika.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.

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