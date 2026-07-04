Medan du sov: Kap Verde nära att slå ut Argentina

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Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

Kap Verde var inte riktig färdiga med VM, trots att det var Argentina som stod på andra sidan i sextondelsfinalen. De regerande mästarna tog planenligt ledningen i den första halvleken genom Lionel Messi, men efter dryga timmen kvitterade Deroy Duarte för VM-debutanten.

Matchen gick till förlängning och efter ytterligare mål åt båda hållen kunde Argentina avgöra i den 111:e minuten. Diney Borges blev syndabock när han styrde in en hörna i sin egen kasse.

Nattens andra sextondelsfinal blev en betydligt mer målsnål tillställning. Colombia besegrade Ghana med 1–0 efter ett tidigt mål av Jhon Arias och sydamerikanerna är därmed vidare till åttondelsfinal.

Nattens rubriker

Lionel Messi jagas av Kylian Mbappé, både i skytteligan för den här turneringen och i VM-historien. 39-åringen gjorde sitt 20:e VM-mål i matchen mot Kap Verde och han utökade därmed sin ledning som turneringens främsta målskytt genom tiderna.

Kylian Mbappé står i dagläget på 18 mål i VM-sammanhang efter målen mot Sverige i New Jersey. Messi leder skytteligan i årets VM på sju mål, Mbappé ligger hacket efter på sex fullträffar.

Nattens överraskning

Sett till överraskningar så finns det inget tydligare exempel än Kap Verde. VM-debutanten tog sig igenom gruppspelet efter tre raka kryss och det krävdes förlängning för att Argentina skulle gå vidare. Den lilla önationen utanför Afrika lämnar därmed turneringen utan att ha förlorat en enda match efter 90 minuter.

Kap Verde blev dessutom det första afrikanska laget att göra mer en ett mål på de regerande världsmästarna i ett VM.

Ställningarna

Argentina kommer ställas mot afrikanskt motstånd även i åttondelsfinalen, där Egypten väntar i Atlanta. För Colombias del gäller Schweiz i Vancouver. Detta kommer även bli den sista matchen i turneringen som spelas i Kanada.

Vinnarna i de respektive åttondelsfinalerna kommer mötas i kvartsfinal.