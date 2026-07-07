Messis tunga siffror – trots succén i VM
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Lionel Messi har gjort sju mål i VM.
Men från straffpunkten har det gått tyngre.
Argentinas världsstjärna har missat två raka straffar i turneringen.
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Hattrick i premiären mot Algeriet. Två mål mot Österrike och därefter ett mål som inhoppare i gruppspelets avslutning mot Jordanien.
Väl i sextondelsfinalen blev det ytterligare ett mål i 3-2-segern mot Kap Verde och nu i åttondelsfinalen mot Egypten fick Messi chansen från elva meter vid underläge 0-1 mot Egypten. Nordafrikanerna hade efter kvarten spelad gjort 1-0 men fem minuter senare fick Messi chansen från straffpunkten.
Men precis som mot Österrike bommade Messi. I gruppspelsmatchen sköt han utanför, nu räddade Mostafa Shobeir den rätt tama straffen från Messi.
Ingen smickrande statistik från Messi med två av två straffmissar i detta VM.
Större lycka hade han i förra VM med hela fem av fem straffmål (samt ytterligare två straffmål i straffläggning mot Nederländerna respektive Frankrike, alltså sju av sju i mål från elva meter).
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