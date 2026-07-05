Mexikos mäktiga facit på Azteka stadion – två (!) förluster på 60 år

Azteka stadion i Mexico City är ett fort för det mexikanska landslaget.

Endast två gånger han man förlorat på den väldiga arenan.

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England måste ta sig förbi Mexiko på Azteka stadion om det ska bli en kvartsfinal i VM. Det är en uppgift som kan vissa sig svår att genomföra.

Mexikos facit på den väldiga arenan i Mexico City är inte att leka med. På totalt 89 tävlingsmatcher har hemmalaget vunnit 70, spelat 17 oavgjorda och endast förlorat två.

Efter att arenan invigdes 1966 dröjde det till 2001 innan Mexiko förlorade en match, då Costa Rica vann med 2–1. Matchen är i efterhand ihågkommen som Aztecazo.

Mexikos andra tävlingsförlust på arenan skedde tolv år senare i september 2013. Även då flottade man med 2–1, den här gången mot Honduras. Mexiko har ven förlorat två träningsmatcher på arenan, mot Paraguay 2007 och mot USA 2012.

För Mexikos kommande motståndare England bär arenan även på ett mörkt minne. Det var där som Diego Maradonna boxade in bollen i mål under VM-kvartsfinalen 1986. Argentina vann matchen med 2–1 och eliminerade engelsmännen från turneringen.

Åttondelsfinalen mellan Mexiko och England har avspark klockan 02:00 natten till måndag.