Mexikos VM-resa över – England vidare till kvartsfinal

England lyckades besegra Mexiko på Azteka stadion.

Därmed är man vidare till kvartsfinal i VM.

Nu väntar Norge i Miami.

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England hade mycket att ta hänsyn till inför mötet med Mexiko. Det pratades om höjdskillnaden och det mexikanska landslagets starka facit på Azteka stadion i Mexico City. Samtliga dessa hinder lyckades engelsmännen överkomma.

I den 36:e minuten tog de vitklädda ledningen genom en nick av Jude Bellingham. Bara knappt två minuter senare dubblade England på sin ledning när Real Madrid-mittfältaren höll sig framme och styrde in ett andra mål.

Ett chockat Azteka skulle snart se sitt lag få både en och två livlinor. Fem minuter innan paus reducerade Mexiko genom Julián Quiños och efter paus, i den 54:e minuten, åkte engelsmannen Jarell Quansah på en utvisning.

Men mexikanerna lyckades inte utnyttja det numerära övertaget. När dryga timmen var spelad tilldömdes England en straff. Lagkaptenen Harry Kane var säkerheten själv från elva meter och det stod 3–1 på tavlan.

Några minuter senare skulle även Mexiko få straff efter att den färska målskytten Kane gjort ner Brian Gutiérrez i straffområdet. Enligt Opta blev Kane därmed den första spelaren att både göra mål på straff och orsaka en straff i en och samma VM-match sedan mätningarna började.

Raúl Jiménez satte reduceringen från straffpunkten. Mexiko lyckades inte få in ytterligare ett mål och är därmed utslagna ur VM.

Mexikanerna förlorade därmed sin blott tredje tävlingsmatch på Azteka stadion sedan den byggdes 1966. Uttåget innebär också att Mexiko åkt ut i åttondelsfinalen för åttonde gången på de nio senaste VM-turneringarna.

För Englands del väntar nu Norge i kvartsfinalen. Den matchen spelas i Miami den 11 juli.