Norska glädjebeskedet – stjärnan tillgänglig mot Brasilien

Norge ställs mot Brasilien i VM-åttondelen.

Då spås högerbacken Julian Ryerson vara tillgänglig, enligt NRK.

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Det norska landslaget lever sitt bästa liv just nu, med en åttondelsfinal mot mesta mästarna Brasilien framför sig. Normmännen kan även glädja sig åt att samtliga 26 spelare är tränar för fullt och är tillgängliga.

En av de som är med på träningsplanen är högerbacken Julian Ryerson, som tvingades avbryta gruppspelsmatchen mot Senegal redan efter 13 minuter. Han har därefter inte kunnat spela för Norge.

Det är dock inte säkert att 28-åringen kommer kunna medverka i åttondelsfinalen. Landslagets läkare Ola Sand säger till norska NRK att det är ”lite mindre än 50/50” att högerbacken finns med mot Brasilien.

Julian Ryerson har en stark säsong bakom sig med hela 14 assist för Borussia Dortmund i Bundesliga. Han har så här långt spelat 45 landskamper för Norge.

Åttondelsfinalen mellan Brasilien och Norge har avspark klockan 22:00 svensk tid.