Olsen petad från landslaget: ”Ingen dörr är stängd”

Robin Olsen togs inte ut i Graham Potters första landslagstrupp.

Nu berättar den nya förbundskaptenen om beslutet.

– Det är mitt beslut, säger han på onsdagens presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Det var inför samlingen i oktober som Robin Olsen valde att sluta i landslaget – så länge Jon Dahl Tomasson var förbundskapten.

Det är han inte längre, och idag tog den nya förbundskaptenen Graham Potter ut sin första trupp. Då saknades Malmö FF-keepern.

Potter berättar att han har pratat med 35-åringen och att de har haft en bra dialog.

– Jag har haft en bra dialog med Robin. Han är en bra människa. Men samtalen mellan oss stannar mellan oss. Ingen dörr är stängd och vi får se vad som kan hända till mars, säger Potter på onsdagens trupputtagning

Vidare berättar Potter att anledningen att Olsen inte är med har med Potters tankegångar att göra.

– Det är mitt beslut. Jag har valt Viktor (Johansson), Kristoffer (Nordfeldt), Jacob (Widell Zetterström) och Noel (Törnqvist). Ingen dörr är stängd för mars men det var mitt beslut nu, förklarar han.

Till sist avslöjar Potter att Stoke-keepern Viktor Johansson kommer att vara engelsmannens förstaval mellan stolparna.

