Färdigspelad VM-omgång betyder en ny omgångens elva.

Efter omgång tre är det spridda skurar – men en spelare är självskriven.

Här är omgångens elva signerad Mattias Eckerman från VM Direkt.

Bildmontage, Ousmane Dembele och Nicolas Pepe. Foto: Alamy

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Målvakt

Diogo Costa (Portugal): Portugals sista linje och moraliska ryggrad. Motståndet bombarderade målet, men Costa svarade med en serie ”omöjliga” räddningar. En titan under press.

Försvar

Achraf Hakimi (Marocko): En ångvält på sin högerkant. Hakimi sköljde över Haiti som en flodvåg under hela matchen. Krönte insatsen med ett mål, om än ett riktigt skitmål.

En ångvält på sin högerkant. Hakimi sköljde över Haiti som en flodvåg under hela matchen. Krönte insatsen med ett mål, om än ett riktigt skitmål. Pau Cubarsí (Spanien): En defensiv klippa. Styrde sin backlinje felfritt och vann nästan 100% av sina dueller och 98% i passningssäkerhet.

En defensiv klippa. Styrde sin backlinje felfritt och vann nästan 100% av sina dueller och 98% i passningssäkerhet. Jan Paul van Hecke (Nederländerna): En monumental närvaro i hjärtat av det nederländska försvaret. Van Hecke tog bort alla luftbollar och stod för sju bollvinster när Holland säkrade gruppspelssegern.

En monumental närvaro i hjärtat av det nederländska försvaret. Van Hecke tog bort alla luftbollar och stod för sju bollvinster när Holland säkrade gruppspelssegern. Luis Chávez (Mexiko): Mexikos osjungna hjälte. Han ägde sin kant, och hans otroliga löpstyrka gjorde att han kunde fyllla på i anfallet och stod för det avgörande målet mot Tjeckien.

Mittfält

Pape Gueye (Senegal): Mittfältets odiskutabla motor och ankare. Pape Gueye slet som ett djur, vann tillbaka bollen i kritiska lägen och slog en serie geniala djupledspassningar som skar genom motståndets mittfält.

Mittfältets odiskutabla motor och ankare. Pape Gueye slet som ett djur, vann tillbaka bollen i kritiska lägen och slog en serie geniala djupledspassningar som skar genom motståndets mittfält. Jude Bellingham (England): En matchvinnare av rang. Bellingham dominerade centralt och dök upp i straffområdet precis när det behövdes som mest, skarvade in segermålet och visade ett ledarskap som tog laget vidare.

En matchvinnare av rang. Bellingham dominerade centralt och dök upp i straffområdet precis när det behövdes som mest, skarvade in segermålet och visade ett ledarskap som tog laget vidare. Johan Manzambi (Schweiz): Ett offensivt geni. Efter att ha flyttats in från kanten har Johan gått från klarhet till klarhet. Matchens lirare mot Kanada och kanske hela VM:s stora utropstecken.

Anfall