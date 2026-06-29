Omgångens elva: Han är mest formstark i hela VM
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Färdigspelad VM-omgång betyder en ny omgångens elva.
Efter omgång tre är det spridda skurar – men en spelare är självskriven.
Här är omgångens elva signerad Mattias Eckerman från VM Direkt.
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Målvakt
- Diogo Costa (Portugal): Portugals sista linje och moraliska ryggrad. Motståndet bombarderade målet, men Costa svarade med en serie ”omöjliga” räddningar. En titan under press.
Försvar
- Achraf Hakimi (Marocko): En ångvält på sin högerkant. Hakimi sköljde över Haiti som en flodvåg under hela matchen. Krönte insatsen med ett mål, om än ett riktigt skitmål.
- Pau Cubarsí (Spanien): En defensiv klippa. Styrde sin backlinje felfritt och vann nästan 100% av sina dueller och 98% i passningssäkerhet.
- Jan Paul van Hecke (Nederländerna): En monumental närvaro i hjärtat av det nederländska försvaret. Van Hecke tog bort alla luftbollar och stod för sju bollvinster när Holland säkrade gruppspelssegern.
- Luis Chávez (Mexiko): Mexikos osjungna hjälte. Han ägde sin kant, och hans otroliga löpstyrka gjorde att han kunde fyllla på i anfallet och stod för det avgörande målet mot Tjeckien.
Mittfält
- Pape Gueye (Senegal): Mittfältets odiskutabla motor och ankare. Pape Gueye slet som ett djur, vann tillbaka bollen i kritiska lägen och slog en serie geniala djupledspassningar som skar genom motståndets mittfält.
- Jude Bellingham (England): En matchvinnare av rang. Bellingham dominerade centralt och dök upp i straffområdet precis när det behövdes som mest, skarvade in segermålet och visade ett ledarskap som tog laget vidare.
- Johan Manzambi (Schweiz): Ett offensivt geni. Efter att ha flyttats in från kanten har Johan gått från klarhet till klarhet. Matchens lirare mot Kanada och kanske hela VM:s stora utropstecken.
Anfall
- Nicolas Pépé (Elfenbetskusten): Turneringens kanske mest formstarka ytter. Med sin bländande snabbhet och oförutsägbara dribblingar rev han motståndarförsvaret i stycken efter att ha blivit inbytt. Två mål och avgörande om Senegal ska ha en chans mot Belgien.
- Ousmane Dembélé (Frankrike): En hattrick-hjälte! Dembélé var fullständigt ostoppbar och visade en klinisk skärpa i avsluten, där han med två mål med vänstern och ett med högern pulveriserade Norge på egen hand.
- Vinícius Jr (Brasilien): Brassens kreativa geni. Han lekte med försvaret och stod för två mål där han visade prov på kylighet i världsklass.
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