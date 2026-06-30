Praktfiasko i natt: Tyskland åker ur VM efter straffdrama

Tysklands VM-äventyr är över.

Stornationen åkte ut mot Paraguay efter straffdrama i natt.

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Uppstickaren Paraguay pressade förhandsfavoriten Tyskland till ett rafflande avgörande i VM-sextondelsfinalen i natt. Sydamerikanerna tog ledningen sent i den första halvleken men efter ett kvitteringsmål av Kai Havertz togs slutspelsmatchen hela vägen till förlängning – och väl där, längre än så.

Efter 120 spelade minuter var ställningen 1–1 och sextondelsfinalen fick avgöras på straffsparkar. Då bröt Paraguay Tysklands svit på fyra raka VM-straffläggningar (1982, 1986, 1990, 2006). ”Die Manschaft” har faktiskt aldrig (!) förlorat en straffsparksläggning i ett VM tidigare.

Jonathan Tah blev stor syndabock när Bayern München-mittbacken missade den avgörande straffen.

– Jag är mållös. Det är mitt andra VM och vi har sabbat det för andra gången i rad. De senaste turneringarna har varit en katastrof, sa Kai Havertz efter matchen.

Foto: Alamy

Rasar

Efter praktfiaskot i natt var den tyska förbundskaptenen Julian Nagelsman rasande på att Tahs ledningsmål i förlängningen dömdes bort. Domaren valde att blåsa till fördel den paraguayanska målvakten som i ställdes tilldömdes en frispark.

– Det är en skandal att han blåser för det. Det är en fullständig skandal, sa han.

Paraguay ställs mot Frankrike eller Sverige i åttondelsfinalen.