Publiksuccén – Sveriges playoff-final redan utsåld
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det är lapp på luckan när Sverige tar emot Polen på tisdag i playoff-finalen till VM.
Det meddelar förbundet under fredagen.
Sent i går kväll besegrades Ukraina med 3-1 på spansk mark.
Redan under fredagsförmiddagen, nio timmar efter viktorian, står det klart att Nationalarenan är utsåld på tisdag när Polen gästar i en helt avgörande playoff-final.
– Biljetterna är slut, säger SvFF:s biljettansvarige Christoffer Lund till Fotbollskanalen.
Vinnaren i detta enkelmöte går till VM och placeras in i samma grupp som Nederländerna, Japan och Tunisien.
Polen vann under torsdagskvällen sin playoff-semi hemma mot Albanien med 2-1.
Avspark sker 20:45 på tisdag mellan Sverige och Polen.
Den här artikeln handlar om: