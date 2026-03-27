Publiksuccén – Sveriges playoff-final redan utsåld

Det är lapp på luckan när Sverige tar emot Polen på tisdag i playoff-finalen till VM.

Det meddelar förbundet under fredagen.

Sent i går kväll besegrades Ukraina med 3-1 på spansk mark.

Redan under fredagsförmiddagen, nio timmar efter viktorian, står det klart att Nationalarenan är utsåld på tisdag när Polen gästar i en helt avgörande playoff-final.

– Biljetterna är slut, säger SvFF:s biljettansvarige Christoffer Lund till Fotbollskanalen.

Vinnaren i detta enkelmöte går till VM och placeras in i samma grupp som Nederländerna, Japan och Tunisien.

Polen vann under torsdagskvällen sin playoff-semi hemma mot Albanien med 2-1.

Avspark sker 20:45 på tisdag mellan Sverige och Polen.