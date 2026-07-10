Sadio Mané slutar i landslaget

VM 2026 blev Sadio Manés sista framträdande för Senegal.

I ett uttalande meddelar han att han slutar i landslaget.

– Jag har alltid gett allt jag haft och kämpat helhjärtat för vårt land, säger yttern till Le Quotidien.

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Senegals VM tog slut i sextondelsfinalen mot Belgien. Det blev också den sista matchen som Sadio Mané gjorde för lanslaget.

Stjärnan meddelar nu att han lägger landslagsskorna på hyllan.

– Ni ska veta att jag har offrat allt för den här flaggan. Jag har alltid gett allt jag haft och kämpat helhjärtat för vårt land, säger han till senegalesiska Le Quotidien.

Totalt har Mané spelat 132 landskamper sedan debuten 2012. Med 55 gjorda mål är han dessutom Senegals främsta målskytt genom tiderna.

2021 skött han en historisk första titel till Senegal när han satte den avgörande straffen i finalen av de afrikanska mästerskapen mot Egypten.