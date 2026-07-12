Senegal sparkar sin förbundskapten

Senegal åkte ur VM i sextondelsfinalen.

Nu tvingas förbundskaptenen Pape Thiaw bort från jobbet.

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Senegal var bara några minuter från att slå ut Belgien i sextondelsfinalen. Då lyckades belgarna både reducera och kvittera. I den efterföljande förlängningen avgjorde Youri Tielemans på straff och Senegal var utslagna.

Nu bekräftar det senegalesiska förbundet att man valt att sparka tränaren Pape Thiaw till följ av VM-utåget,

”Senegals fotbollsförbund (FSF) meddelar att man har inlett ett förfarande för att avsluta anställningarna för förbundskaptenen Pape Thiaw och hans tränarstab. I detta avseende har förbundet gett FSF:s ordförande i uppdrag att vidarebefordra beslutet till idrottsministeriet”, skriver man i ett uttalande.

Thiaw har sedan tidigare varit kritisk till hur det senegalesiska förbundet hanterat mycket av det administrativa arbetet under VM, främst kopplat till spelarersättningar och hans egna kontrakt.

Samtidigt har han hamnat snett med vissa spelare. Pape Gueye meddelade kort efter VM-uttåget att han inte tänker spela för landslaget så länge Thiaw är kvar.

Pape Thiaw klev på uppdraget som förbundskapten i december 2024. Han har själv representerat Senegal som spelare mellan 2001 och 2003.