Spaniens dystra facit sedan VM-guldet

2010 blev Spanien världsmästare för första gången.

Därefter har det endast blivit fem segrar i VM.

Det är endast en mer än vad Sverige tagit under samma period.

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Spanien bärgade sitt flesta och hittills enda VM-guld 2010 efter förlängningsseger mot Nederländerna 2010. Efter den kvällen har spanjorens insatser i VM inte kommit upp i samma nivåer.

Inför kvällens sextondelsfinal mot Österrike har Spanien endast vunnit fem VM-matcher sedan finalen för 16 år sedan. Detta trots att man spelat sammanlagt 14 matcher över fyra världsmästerskap.

För att sätta det i kontext har Sverige under samma period vunnit fyra VM-matcher, trots att blågult inte kvalificerade sig för turneringarna 2014 och 2022.

Sedan finalvinsten i Johannesburg har Spanien besegrat Australien (2014), Iran (2018), Costa Rica (2022) samt Saudiarabien och Uruguay (2026). Man har därtill åkt ut i den första utslagningsrundan i två raka VM-slutspel, mot Ryssland och Marocko.

Sverige har under samma tidsperiod besegrat Sydkorea, Mexiko, Schweiz (2018) och Tunisien (2026).

Spanjorerna har dock visat sig vara svårbesegrade i VM. Sedan guldet 2010 har man endast förlorat tre matcher efter 90 minuter, mot Nederländerna och Chile (2014) samt Japan (2022).

Sextondelsfinalen mellan Spanien och Österrike har avspark klockan 21:00 svensk tid.