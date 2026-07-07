Superdatorn: Så slutar Argentina – Egypten

Argentina mot Egypten, Lionel Messi mot Mohamed Salah.

I kväll är det dags för den näst sista åttondelsfinalen i VM 2026.

Vår superdator BETSiE har simulerat matchen 20 000 gånger – här är resultaten.

Foto: Alamy

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Efter en dramatisk åttondelsfinal där båda lagen tvingades till förlängning är det dags för ett avgörande möte. För Argentina handlar det om att leva upp till förväntningarna, medan Egypten jagar en av de största skrällarna i turneringens historia. Nyckelspelare som Lionel Messi och Mohamed Salah kommer att stå i centrum.

Inför matchen har FotbollDirekts låtit superdatorn BETSiE simulera utfallet av åttondelsfinalen. Här är hela resultatet.