Superdatorn: Så slutar Argentina – Kap Verde

Argentina ställs mot Kap Verde på Hard Rock Stadium.

Matchen sparkas igång 00:00 natten till lördag.

Vår superdator BETSiE har simulerat matchen 20 000 gånger – här är resultaten.

Lionel Messi. Foto: Alamy

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Det är en klassisk David mot Goliat-historia när Argentina, med siktet inställt på att försvara sitt VM-guld, möter debutanterna Kap Verde, som redan överträffat alla förväntningar. För Argentina är allt annat än en seger ett monumentalt misslyckande, medan Kap Verde spelar helt utan press.

Argentina har imponerat stort hittills, medan Kap Verde har chockat fotbollsvärlden genom att gå obesegrade ur en tuff grupp. Båda lagen förväntas ställa upp med starka lag, även om det finns några frågetecken.

Den stora taktiska duellen blir mellan Lionel Messis individuella briljans och Kap Verdes kollektiva försvarsmur. Allt pekar på en matchbild där Argentina kommer att föra spelet och ha stort bollinnehav. Frågan är bara när, och om, de lyckas få hål på den heroiska nykomlingen.

20 000 simuleringar: Här är laget som vinner

Vår prediktionsmodell BETSiE är en superdator som analyserar en mängd olika datapunkter för att förutse utfallet i fotbollsmatcher. Genom att köra 20 000 simuleringar av Argentina mot Kap Verde, baserat på variabler som dagsform, offensiv och defensiv styrka, historiska data, spelarkvalitet och underliggande statistik (som xG och xGA), har modellen kommit fram till en tydlig prognos.