Superdatorn: Så slutar England – Kongo-Kinshasa
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England ställs mot Kongo-Kinshasa i VM 2026.
Avspark sker klockan 18:00 den 1 juli 2026.
Här är allt du behöver veta inför matchen.
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Sextondelsfinalen mellan England och Kongo-Kinshasa spelas på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta.
Avspark sker klockan 18:00 svensk tid i en match där en av turneringens favoriter ställs mot en de största överraskningarna.
Superdatorn BETSiE har simulerat matchen 20 000 gånger – här är resultatet.
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