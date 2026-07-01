Superdatorn: Så slutar England – Kongo-Kinshasa

England ställs mot Kongo-Kinshasa i VM 2026.

Avspark sker klockan 18:00 den 1 juli 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Bildbyrån

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Sextondelsfinalen mellan England och Kongo-Kinshasa spelas på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta.

Avspark sker klockan 18:00 svensk tid i en match där en av turneringens favoriter ställs mot en de största överraskningarna.

Superdatorn BETSiE har simulerat matchen 20 000 gånger – här är resultatet.