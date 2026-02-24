Svaret om Asllanis Blågult-framtid: ”En samling i taget”

SOLNA. Kosovare Asllanis framtid i Blågult har varit osäker.

När Tony Gustavsson tog ut sin senaste landslagstrupp fanns hon återigen med.

Vad det betyder för framtiden vill dock inte vår förbundskapten säga allt för mycket om.

– Det vi har sagt är att vi tar en samling i taget, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Diskussionen kring Kosovare Asllanis framtid i det svenska landslaget har pågått under en längre tid.

Efter att Sverige säkrat sin biljett till förra sommarens EM-slutspel i Schweiz så menade stjärnan på att det skulle bli hennes sista mästerskap.

– Jag tror också att det kommer vara mitt sista mästerskap, sa hon efter playoff-mötet med Serbien då.

Sedan dess har Asllani varit med under två Nations League-samlingar (semifinalerna mot Spanien och bronsmatcherna mot Frankrike) och fått se såväl Magdalena Eriksson som Linda Sembrant tacka för sig i Blågult.

I samband med dessa besked så ser även 36-åringen ut att ha tänkt om gällande sin egen framtid i Blågult.

– Det påverkar lite att många stöttepelare har lagt av och där känner jag att jag vill vara med och hjälpa laget och bygga vidare tills de är redo att ta över, sa hon efter Frankrike-mötet i slutet av november ifjol.

När Tony Gustavsson nu förra veckan tog ut sin trupp inför stundande VM-kval så fanns också Kosovare Asllani med i den.

Vår förbundskapten berättade då att han och hon haft flera samtal inför uttagningen, exakt vad de pratat om vill han dock inte avslöja.

– För att inte bryta integritetszonen som man har när man pratar med spelare, så brukar jag vara nog med att inte prata om vad vi har pratat om, säger Tony Gustavsson till FotbollDirekt.

– Det jag kan säga är att min erfarenhet är att det är viktigt att inte blicka för långt fram, utan ta en samling i taget. Just nu så brinner ”Kosse” enormt mycket för att spela vidare i landslaget. Hon brinner oerhört för att hjälpa de här unga spelarna att förstå vad som krävs, så att det också kan ha en lika lång landslagskarriär som hon har haft, liksom lämna över det där arvet.

Gustavsson fortsätter:

– Nu ser hon, när många andra har slutat, att det är ännu viktigare att göra det. Där tycker jag att hon kanske inte riktigt får tillräckligt mycket kredd för just den delen. Hon ställer enorma krav när det behöver ställas krav, så att de unga spelarna förstår vad som krävs för att vara landslagsspelare, men hon är också där och supportrar och stöttar när det kan finnas nerver med i spel.

Sverige inleder VM-kvalet till VM i Brasilien borta mot Italien den 3 mars, då kommer 36-åringen att finnas med. Längre än så blickar man inte i dagsläget.

– Det vi har sagt är att vi tar en samling i taget, just nu är hon i jättebra fysisk form, hon älskar att spela för svenska landslaget och så länge hon gör det är jag jätteglad, avslutar Gustavsson.