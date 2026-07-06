Tackar för sig – tolfte (!) förbundskaptenen som lämnar

Jamal Sellami lämnar jobbet som förbundskapten för Jordanien.

Han blir därmed den tolfte tränaren att lämna efter VM.

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Jordaniens VM-debut blev ingen sportslig succé. Laget slutade sist i sin grupp med tre raka förluster mot Österrike, Algeriet och Argentina.

Till följd av det tidiga uttåget meddelar det jordanska förbundet att tränaren Jamal Sellami lämnar sitt uppdrag. Marockanen tog över jobbet 2024 och ledde laget under kvalspelet till sommarens VM.

Sellami, som var med i VM 1998 som spelare, blir därmed den tolfte förbundskaptenen att lämna sitt uppdrag under eller efter turneringen.

De övriga namnen är Carlos Queiroz (Ghana), Javier Aguirre (Mexiko), Julian Nagelsmann (Tyskland), Ronald Koeman (Nederländerna), Marcelo Bielsa (Uruguay), Steve Clarke (Skottland), Hong Myung-bo (Sydkorea), Miroslav Koubek (Tjeckien), Sebastian Beccacece (Ecuador), samt Sabri Lamouchi och Herve Renard (Tunisien).