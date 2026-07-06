Trio leder skytteligan – efter historisk målskörd

Kylian Mbappe, Lionel Messi och Erling Haaland.

Alla har gjort sju mål under VM.

Något liknande har aldrig hänt i turneringens historia.

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Kylian Mbappe och Lionel Messi tävlar både om att vinna skytteligan i VM 2026 och att bli VM-historiens bästa målskytt genom tiderna. I dagsläget ligger Messi etta med 20 mål, tätt följt av Mbappe på 19.

Gällande skytteligan i sommarens turnering delar duon på ledningen tillsammans med Norges Erling Haaland. Samtliga står på sju fullträffar.

Redan nu, med 12 matcher kvar av turneringen, har nya rekord slagits. Aldrig tidigare har tre olika spelare gjort sju mål eller under ett och samma mästerskap.

Messi, Mbappe och Haaland kommer behöva göra minst sex mål till om de ska slå alla tiders målrekord under ett VM. Den bedriften erhålls allt jämnt av fransmannen Just Fontaine som gjorde hela 13 mål 1958, då turneringen arrangerades i Sverige.