Argentina ställs mot Kap Verde i VM-sextondelen.

Matchen startar klockan 00:00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen.

Lionel Messi. Foto: Alamy

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Den kommande sextondelsfinalen mellan Argentina och Kap Verde i fotbolls-VM 2026 är en efterlängtad händelse för fotbollsfans världen över. Detta spännande möte i turneringens slutspel drar igång natten till lördagen den 4 juli 2026 med avspark klockan 00:00 svensk tid.

För att du ska ha full koll på hur du följer dramatiken på bästa sätt, finner du alla sändningsdetaljer samlade här under:

Arena: Miami Stadium, Miami (USA)

Miami Stadium, Miami (USA) Datum: 4 juli 2026

4 juli 2026 Avspark: Kl. 00:00 (svensk tid)

Kl. 00:00 (svensk tid) TV-kanal: SVT1

SVT1 Streaming: SVT Play

På vilken kanal sänds Argentina – Kap Verde?

Svenska fotbollsfans som planerar att se mötet via linjär-TV och undrar på vilken kanal sänds Argentina mot Kap Verde, kan glädjas åt att matchen visas direkt i SVT1. TV-sändningen på kanalen startar redan klockan 23:15 fredagen den 3 juli 2026, vilket ger gott om tid till det inledande försnacket. Det är bara att starta din TV-mottagare eller digitalbox och zappa in SVT1 i god tid före midnatt för att se sändningen i sin helhet.

Var kan jag streama matchen Argentina mot Kap Verde?

Om du föredrar att titta digitalt på din dator, surfplatta eller telefon kan du enkelt ta del av Argentina mot Kap Verde streama live på SVT Play. Då sändningen ligger hos public service är plattformen helt gratis att använda.

För att följa matchen via streamingtjänsten navigerar du till svtplay.se i din webbläsare eller öppnar SVT Play-appen på din smart-TV eller mobila enhet. Klicka dig sedan vidare till fliken för livesändningar eller sportsektionen i huvudmenyn där studiosändningen öppnas upp klockan 23:15.

Argentina – Kap Verde – Vad man kan förvänta sig

Detta blir en spännande match där de sydamerikanska giganterna kliver in med ett massivt favoritskap. Argentina har visat prov på utmärkt form i sina senaste matcher efter stabila segrar mot både Jordanien och Österrike. Kap Verde har dock visat att de är en motståndare att räkna med efter att ha skrällt till sig ett oavgjort resultat mot tuffa Uruguay, vilket innebär att deras defensiva organisation kan ställa till problem.

Tittar vi på trupperna förväntas Lionel Messi leda det argentinska anfallet tillsammans med Lautaro Martínez. Truppen dras dock med en del skadebekymmer då Julio Soler (muskelskada), Juan Foyth (korsbandsskada) och Valentín Carboni (korsbandsskada) saknas.

Skador och avstängningar Argentina Spelare Lämna tillbaka Julio Soler muscle-injury Doubtful Juan Foyth cruciate-ligament-injury Early October 2026 Valentin Carboni cruciate-ligament-injury Early November 2026

Argentinas förväntade startelva: Emiliano Martínez – Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina – Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul – Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada.

Kap Verde har i stället ett betydligt mer skadefritt läge där Telmo Arcanjo (hamstringskada) är det enda rapporterade avbräcket. Laget kommer att bygga sitt spel på kollektivet, där rutinerade målvakten Vozinha och den vasse anfallaren Dailon Rocha Livramento blir nyckelspelare.

Skador och avstängningar Kap Verde Spelare Lämna tillbaka Telmo Arcanjo hamstring-injury Late July 2026

Kap Verdes förväntade startelva: Vozinha – Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral – Kevin Lenini – Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral – Dailon Rocha Livramento.

FAQ

Vilken kanal visar Argentina mot Kap Verde? Om du funderar på vilken kanal visar Argentina mot Kap Verde så är svaret SVT1, som startar sin sändning klockan 23:15 svensk tid.

Kan man streama matchen gratis? Ja, hela mötet kan streamas kostnadsfritt på nätet och via appen SVT Play utan att något abonnemang krävs.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.