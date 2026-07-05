TV-guide: Så ser du Brasilien – Norge i kväll

Brasilien ställs mot Norge i VM-åttondelen.

Matchen startar klockan 22:00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen.

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Var man kan se matchen Brasilien mot Norge

Brasilien och Norge gör upp i åttondelsfinal. Vinnaren kommer ställas mot antingen Mexiko eller England, som har avspark fyra timmar senare.

Arena: MetLife stadium, New Jersey

MetLife stadium, New Jersey Datum: 5 juli 2026

5 juli 2026 Avspark: Kl. 22:00 (svensk tid)

Kl. 22:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4Play

På vilken kanal sänds Brasilien – Norge?

För dig som vill följa dramatiken på traditionell TV och vill veta på vilken kanal sänds Brasilien mot Norge, visas mötet live på TV4. Sändningen drar igång inför avsparken som sker klockan 22:00 svensk tid. Du kan enkelt ratta in kanalen via din digitalbox eller TV-mottagare för att inte missa en enda sekund.

Var kan jag streama matchen Brasilien mot Norge?

Om du hellre vill se matchen digitalt på din dator, surfplatta eller telefon kan du välja att använda tjänsten TV4 Play. Matchen sänds live digitalt i direkt anslutning till den linjära TV-sändningen med start klockan 22:00, vilket gör det enkelt att ta del av matchen var du än befinner dig.

För att se matchen navigerar du till tv4play.se i din webbläsare eller öppnar appen på din smart-TV eller mobila enhet. Logga in på ditt konto och klicka dig vidare till sportsektionen på plattformen där du hittar matchens livesändning direkt i menyn. Se till att ditt abonnemang är aktivt och att du är inloggad i god tid före matchstart.

Brasilien – Norge – Vad man kan förvänta sig

Norge är ett av endast tre landslag som Brasilien mött i VM utan att vinna. Den första och en så länge enda VM-matchen lagen emellan spelade 1998, då Norge vann med 2–1 efter ett avgörande straffmål i slutminuterna.

Inför årets turnering beskrevs Norge av många som en möjlig underdog som skulle kunna gå långt i VM. Laget har levt upp till förväntningarna genom att ta sig vidare från gruppen och därefter slå ut Elfenbenskusten i sextondelsfinalen.

Brasiliens förbundskapten Carlo Ancelotti saknar flera nyckelspelare till följ av skador, men laget har trots det höga förväntningar på sig. Allt annat en avancemang mot Norge kommer ses som ett monumentalt fiasko.