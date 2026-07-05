TV-guide: Så ser du Mexiko – England i natt

Mexiko ställs mot England i VM-åttondelsfinalen.

Matchen startar klockan 02:00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen.

Foto: Bildbyrån

Var kan man se matchen Mexiko mot England live i VM 2026?

Undrar du var kan man se Mexiko mot England? Den 6 juli ställs lagen mot varandra i åttondelsfinalen av VM 2026. Avspark sker klockan 02.00 svensk tid och matchen spelas på Mexico City Stadium.

Här hittar du all information om TV-sändning, streaming och vad du kan förvänta dig inför den spännande VM-drabbningen.

Arena: Mexico City Stadium

Mexico City Stadium Datum: 6 juli 2026

6 juli 2026 Avspark: 02.00 (CEST)

02.00 (CEST) TV-kanal: SVT1

SVT1 Streaming: SVT Play

Mexiko mot England – vad kan man förvänta sig?

Match Mexiko mot England ser ut att bli en av de mest intressanta åttondelsfinalerna i VM 2026. Mexiko tog sig vidare från gruppspelet efter starka insatser mot bland annat Ecuador och Sydkorea, medan England säkrade avancemang genom segrar mot DR Kongo och Kroatien.

England går in som knapp favorit med en offensiv ledd av Harry Kane och Jude Bellingham. Samtidigt har Mexiko visat prov på ett välorganiserat försvar och ett effektivt kontringsspel där Raúl Jiménez och Julián Quiñones kan skapa problem för vilket motstånd som helst.

Båda lagen har vissa skadebekymmer inför mötet. Mexiko saknar målvakten Luis Malagón, medan England har frågetecken kring bland andra Ben White, Reece James och Eddie Nketiah. Trots det väntas båda landslagen kunna ställa upp med starka startelvor.

Det mesta talar för en jämn och intensiv VM-match där en plats i kvartsfinal står på spel.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.