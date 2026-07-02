Spanien ställs mot Österrike i VM-sextondelsfinal.

Här är allt du behöver veta om hur du ser den heta matchen.

Lamine Yamal. Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Det har äntligen blivit dags för den enormt spännande sextondelsfinalen i fotbolls-VM 2026 där Spanien ställs mot Österrike. Matchen spelas i dag, den 2 juli 2026, med avspark klockan 21:00 svensk tid på den mäktiga arenan Los Angeles Stadium i Los Angeles, USA. Om du undrar var kan man se Spanien mot Österrike har vi samlat alla detaljer du behöver i listan nedan:

Arena: Los Angeles Stadium, Los Angeles (USA)

Los Angeles Stadium, Los Angeles (USA) Datum: 2 juli 2026

2 juli 2026 Avspark: Kl. 21:00 (svensk tid)

Kl. 21:00 (svensk tid) TV-kanal: SVT1

SVT1 Streaming: SVT Play

På vilken kanal sänds Spanien mot Österrike

För dig som vill följa dramatiken på traditionell TV och vill veta på vilken kanal sänds Spanien mot Österrike, är det SVT1 som visar matchen live. TV-sändningen på kanalen drar igång i god tid inför matchens avspark klockan 21:00 svensk tid. Det är bara att slå på SVT1 via din vanliga TV-mottagare eller digitalbox för att njuta av mötet i högsta kvalitet.

Var kan jag streama matchen Spanien mot Österrike?

Om du föredrar att titta digitalt via dator, mobil eller smart-TV kan du välja att ta del av en spännande match Spanien mot Österrike streama live via SVT Play. Sändningen på streamingplattformen startar redan klockan 20:00, vilket ger dig en hel timme av djuptgående försnack och analyser innan bollen sätts i rullning.

För att titta navigerar du till svtplay.se i din webbläsare eller öppnar SVT Play-appen på din enhet. Klicka dig sedan vidare till sportsektionen eller livekanaler i menyn för att starta strömmen helt kostnadsfritt utan något krav på konto eller abonnemang.

Foto: Alamy

Spanien mot Österrike – Vad man kan förvänta sig

Detta är en match Spanien mot Österrike live där insatserna är enorma eftersom att det handlar om vinna eller försvinna i VM-slutspelet. Spanien kliver in till sextondelsfinalen med ett stort självförtroende efter stabila vinster mot både Uruguay och Saudiarabien under gruppspelet. Österrike har i sin tur blandat starka prestationer med ett oavgjort resultat mot Algeriet senast, men laget besitter en högstanivå som definitivt kan hota spanjorerna.

Spanien har dock drabbats av en del tunga avbräck då spelare som Nico Williams, Samu Omorodion, Pablo Barrios, Fermín López och Yeremy Pino saknas. Trots skadorna har man en bred trupp där Rodri, Pedri och Dani Olmo förväntas styra spelet, medan Lamine Yamal blir det stora utropstecknet i offensiven.

Skador och avstängningar Spanien Spelare Lämna tillbaka Samu Omorodion Aghehowa cruciate-ligament-injury Late October 2026 Pablo Barrios thigh-injury Mid July 2026 Fermin Lopez metatarsal-fracture Early August 2026 Nico Williams hamstring-injury About 1-2 weeks Yeremy Pino collarbone-injury About 1-2 weeks

Spaniens förväntade startelva: Unai Simón – Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Dani Olmo, Pedri – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alejandro Baena.

Österrike kommer att förlita sig på en stark defensiv och snabba omställningar. David Alaba leder försvarslinjen och rutinerade Marko Arnautović spetsar anfallet. Det enda frågetecknet finns kring Philipp Mwene vars medverkan är osäker. Om du fortfarande funderar på var kan man se Spanien mot Österrike har du all information redo i vår TV-guide ovan.

Österrikes förväntade startelva: Alexander Schlager – Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Alexander Prass – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer – Marko Arnautović.

FAQ

Vilken kanal visar Spanien mot Österrike ikväll? Om du undrar vilken kanal visar Spanien mot Österrike så sänds matchen direkt på SVT1 med sändningsstart inför avsparken.

Kan man streama matchen gratis på nätet? Ja, matchen går att streama helt gratis i Sverige via SVT Play på både webben och i appen.

Vilken tid börjar sändningen inför matchen? Själva matchen startar klockan 21:00 svensk tid, men studiosändningen och försnacket på SVT Play drar igång redan klockan 20:00.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.