TV-guide: Var du kan se England – DR Kongo

England ställs mot DR Kongo i sextondelsfinal.

Matchen startar klockan 18:00, onsdagen den 1 juli.

Här är allt du behöver veta inför mötet.

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Den spännande fotbollsmatchen mellan England och DR Kongo i VM 2026 närmar sig snabbt. Denna match är särskilt betydelsefull då båda lagen visar intressanta former i sina senaste prestationer. England har varit i god form med tre vinster och två oavgjorda matcher i sina senaste fem matcher. Å andra sidan har DR Kongo visat blandade resultat med en vinst, två oavgjorda och två förluster. Båda lagen kommer att kämpa för att säkra viktiga poäng i turneringen, vilket gör detta till en match du inte vill missa.

England – DR Kongo: När och var?

Stad : Atlanta

: Atlanta Arena : Atlanta Stadium

: Atlanta Stadium Datum : 1 juli 2026

: 1 juli 2026 Tid: 18:00 (svensk tid)

Matchen mellan England och DR Kongo spelas på Atlanta Stadium den 1 juli 2026. Avspark är planerad till 18:00 svensk tid, så se till att boka in denna tid i din kalender för att fånga all action live.

England – DR Kongo: På vilken TV-kanal?

Kanal : SVT2, SVT Play

: SVT2, SVT Play Sändningstid: 17:15 (svensk tid)

Du kan följa matchen mellan England och DR Kongo live på SVT2 och SVT Play. Studiosändningen börjar klockan 17:15 svensk tid.

England – DR Kongo: Vad kan man förvänta sig?

Det här är en rykande het match i VM-turneringen där förutsättningarna är glasklara: vinn eller försvinn. England kliver in i mötet med en imponerande formkurva i ryggen, då laget har radat upp tre vinster och två oavgjorda resultat på sina fem senaste matcher. Den engelska förväntade startelvan ser mycket slagkraftig ut med stjärnor som Bukayo Saka, Jude Bellingham och målskytten Harry Kane i spetsen. Detta trots att man dras med en del skadebekymmer på spelare som Ben White, Tino Livramento och Reece James.

DR Kongo har i sin tur visat mer blandade prestationer på sistone med en vinst, två oavgjorda och två förluster. De ska dock absolut inte underskattas och besitter stor taktisk skicklighet under ledning av kaptenen Chancel Mbemba i försvaret och Yoane Wissa på topp. England bär favoritskapet, men i ett VM-slutspel kan DR Kongo mycket väl bjuda upp till en rejäl skrällkamp. Se till att ha koll på var kan man se England mot DR Kongo så att du inte missar en sekund av detta drama

England: Truppstatus och förväntad startelva

Skador och avstängningar England Spelare Lämna tillbaka Edward Nketiah strain-injury Early August 2026 Jarrad Branthwaite hamstring-injury Early July 2026 Ben White knee-injury Mid August 2026 Valentino Livramento hamstring-injury Mid July 2026 Reece James hamstring-injury About 1-2 weeks Jarell Quansah ankle-injury Doubtful

Englands förväntade startelva är stark, med Jordan Pickford i mål och en kraftfull anfallslinje ledd av Harry Kane. Trots skador, som på Ben White, Tino Livramento, Reece James och Jarell Quansah är laget fyllt med talang.

Englands förväntade startelva: Pickford – Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Rashford – Kane

DR Kongo: Truppstatus och förväntad startelva

Skador och avstängningar DR Kongo Spelare Lämna tillbaka Mario Stroeykens thigh-injury Day to day Rocky Bushiri achilles-tendon-injury Early August 2026

DR Kongo kommer in med en taktiskt smart uppställning, led av Lionel Mpasi-Nzau i mål. Trots vissa skador, som på Mario Stroeykens, har de potential att göra det svårt för England.

DR Kongos förväntade startelva: Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku – Sadiki, Moutoussamy, Mbuku – Wissa, Bakambu, Cipenga

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.