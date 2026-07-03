Uppgifter: Englands VM-match kan flyttas

Åttondelsfinalen mellan England och Mexiko hotas av oväder.

Nu kan matchen flyttas fram sex timmar, enligt BBC.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Matchen mellan England och Mexiko hade en planerad avsparkstid på söndag 18:00 lokal tid (måndag 02:00 svensk tid). Nu talar mycket för att åttondelsfinalen skjuts fram.

Enligt väderprognoser förväntas ett omfattande åskoväder dra in över Mexico City samtidigt som matchen är tänkt att spelas på Azteka stadion. Enligt Fifas regelverk får matcher inte spelas om det finns risk för åska.

Enligt BBC pågår det diskussioner om att skjuta fram avsparken till måndag 12:00 lokal tid (måndag 20:00 svensk tid). Fifa har inte gett några officiella ännu.