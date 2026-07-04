Uppgifter: Tchouaméni missar Frankrikes åttondel

Frankrike har drabbats av ett avbräck.

Enligt fransk RMC Sport missar Aurélien Tchouaméni matchen mot Paraguay.

Mittfältaren drog på sig en skada i samband med en träning.

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Efter att ha slagit ut Sverige väntar Paraguay för det favorittippade franska landslaget. Då kommer Didier Deschamps behöva rotera i laget.

Enligt fransk RMC Sport har mittfältskuggen Aurélien Tchouaméni dragit på sig en lättare lårskada i samband med ett träningspass under fredagen. Mycket talar därmed för att han missar kvällens åttondelsfinal mot Paraguay.

26-åringen blev kvar på bänken mot Irak i gruppspelet och ersattes då av Manu Koné. Enligt RMC talar mycket för att det blir Roma-mittfältaren som ersätter Tchouaméni även nu.

Mittfältaren, som även är lagets vice-kapten, kommer dock vara tillbaka till en eventuell kvartsfinal enligt prognosen.

Åttondelsfinalen mellan Frankrike och Paraguay har avspark vid 23:00 svensk tid.