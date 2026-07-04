Uppgifter: Tchouaméni missar Frankrikes åttondel
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Frankrike har drabbats av ett avbräck.
Enligt fransk RMC Sport missar Aurélien Tchouaméni matchen mot Paraguay.
Mittfältaren drog på sig en skada i samband med en träning.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Efter att ha slagit ut Sverige väntar Paraguay för det favorittippade franska landslaget. Då kommer Didier Deschamps behöva rotera i laget.
Enligt fransk RMC Sport har mittfältskuggen Aurélien Tchouaméni dragit på sig en lättare lårskada i samband med ett träningspass under fredagen. Mycket talar därmed för att han missar kvällens åttondelsfinal mot Paraguay.
26-åringen blev kvar på bänken mot Irak i gruppspelet och ersattes då av Manu Koné. Enligt RMC talar mycket för att det blir Roma-mittfältaren som ersätter Tchouaméni även nu.
Mittfältaren, som även är lagets vice-kapten, kommer dock vara tillbaka till en eventuell kvartsfinal enligt prognosen.
Åttondelsfinalen mellan Frankrike och Paraguay har avspark vid 23:00 svensk tid.
Den här artikeln handlar om: