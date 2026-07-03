Inför matchen: Argentina – Kap Verde

Argentina ställs mot Kap Verde på Hard Rock Stadium i Miami.

Avspark är klockan 00:00, natten till lördag den 4 juli 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Lionel Messi. Foto: Alamy

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Argentina – Kap Verde: Matchöversikt

De regerande världsmästarna Argentina kliver in i sextondelsdelsfinalen som favoriter. Laget imponerade i gruppspelet med tre raka segrar mot Algeriet, Österrike och Jordanien.

För VM-debutanterna Kap Verde är detta redan en historisk turnering. Laget tog sig vidare från en tuff grupp efter tre raka kryss, bland annat mot Spanien. Att möta världsmästarna blir deras absolut största utmaning hittills och en seger skulle vara en av de största skrällarna i VM-historien.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Argentina har visat upp en stark offensiv med åtta gjorda mål på tre matcher, samtidigt som defensiven varit nästintill felfri. Deras förmåga att kontrollera matcher och utnyttja sina stjärnspelare har varit en nyckelfaktor.

Kap Verde har byggt sin framgång på en solid defensiv organisation. De släppte bara in två mål i gruppspelet trots ett förväntat insläppta mål (xGA) på 4.81. Matchen kommer sannolikt att definieras av Argentinas förmåga att bryta ner Kap Verdes lågt stående försvar, en uppgift som Spanien misslyckades med.

För Argentina handlar det om att undvika ett fiasko och ta ytterligare ett steg mot att försvara sin titel. För Kap Verde är detta en bonusmatch där de kan spela utan press och har allt att vinna.

Inbördes möten

Detta är den första officiella matchen någonsin mellan nationerna. Argentina har dock en stark historik mot afrikanskt motstånd i VM-sammanhang. På åtta matcher har de vunnit sju och endast förlorat en, en 1-0-förlust mot Kamerun 1990. I årets turnering besegrade de Algeriet med 3-0 i gruppspelet.

Kap Verde har endast mött ett sydamerikanskt lag tidigare i turneringen, när de spelade 2-2 mot Uruguay. Den erfarenheten kan vara värdefull, men att möta de regerande mästarna är en helt annan nivå av utmaning.

Argentina: Status i truppen och förväntad startelva

Argentina går in i slutspelet med en nästintill fulltalig och formstark trupp. Förbundskapten Lionel Scaloni förväntas ställa upp med sitt starkaste lag.

Mittbacken Cristian Romero, som ådrog sig en knäskada mot Österrike, har tränat för fullt och förväntas vara tillbaka i startelvan. Efter att ha roterat i den sista gruppspelsmatchen kommer nyckelspelare som Messi att vara tillbaka från start för att säkra avancemang.

Argentina förväntad startelva (4-4-2):

E. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – Messi, La. Martinez

Denna uppställning ger en stark balans mellan kreativitet och defensiv stabilitet. Samspelet mellan Messi och Lautaro Martinez i anfallet blir avgörande för att låsa upp Kap Verdes förväntat kompakta försvar.

Kap Verde: Status i truppen och förväntad startelva

Kap Verde står inför sin största match någonsin med ett litet frågetecken kring en nyckelspelare på mittfältet.

Mittfältaren Telmo Arcanjo är osäker till spel efter att ha missat den sista gruppspelsmatchen. Om han inte kan medverka kommer troligen Jamiro Monteiro och Deroy Duarte att bilda mittfältspar, vilket kan påverka lagets dynamik.

Kap Verde förväntad startelva (4-1-4-1):

Vozinha – Moreira, Pico, Diney, Cabral – Pina – Mendes, Monteiro, Duarte, Semedo – Livramento

Laget förväntas använda en defensiv 4-1-4-1-formation för att minimera ytorna för Argentinas stjärnor. Strategin blir att försvara disciplinerat och hoppas på snabba omställningar, även om lagets offensiv hittills varit begränsad i turneringen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.