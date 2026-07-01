VM-matcher i natt: Ställs mot födelselandet

Värdnationen USA spelar sin sextondelsfinal i natt.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför matchen.

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Både Kanada och Mexiko har tagit sig vidare till åttondelsfinal. Nu återstår det att se om den tredje värdnationen kommer kunna leva upp till förväntningarna. USA måste då ta sig förbi Bosnien & Herzegovina i San Francisco.

Så spelas VM inatt

USA – Bosnien & Herzegovina

Arena: San Francisco Bay Area Stadium

San Francisco Bay Area Stadium Datum: 2 juli

2 juli Avsparkstid: 02:00 (svensk tid)

02:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Förutsättningar

USA har bara vunnit en enda utslagsmatch i sin VM-historia. Det skedde i åttondelsfinalen 2002 då man besegrade Mexiko med 2-0. Sedan dess har amerikanerna tagit sig till slutspelet tre gånger och förlorat vid samtliga tillfällen.

Bosnien & Herzegovina kommer däremot spela sin första utslagsmatch någonsin i ett VM. Balkannationen har endast medverkat i ett världsmästerskap tidigare, då man äkte ut i gruppspelet i Brasilien 2014.

Håll ett öga på

För en spelar kommer matchen mot USA att bli extra speciell. Esmir Bajraktarević föddes i Appleton, Wisconsin till två bosniska föräldrar som båda flydde från folkmordet i Srebrenica på 90-talet. En tragedi vars spår fortfarande känns.

”Mina föräldrar förlorade många familjemedlemmar. Det är en enorm tragedi. Srebrenica är något jag aldrig kommer att glömma. Det är en del av mig och av den jag är”, sa Bajraktarević till The Blazing Musket 2024.

Yttern fick sin fotbollsfostran i USA och han representerade flera av ungdomslandslagen. I januari 2024 gjorde han till och med debut för A-landslaget i en träningsmatch mot Slovenien.

Kort därpå valde Bajraktarević att byta till sina föräldrars födelseland och han har därefter spelat 19 landskamper för Bosnien & Herzegovina.

Visste du att?

Senaste gången som USA arrangerade VM 1994 så tog man sig vidare från gruppspelet för första gången. Då ställdes man mot de slutgiltiga segrarna Brasilien i San Francisco, en match som dessutom spelades på USA:s nationaldag 4 juli.

Den här gången spelas inte matchen på den amerikanska födelsedagen, men däremot kommer man återigen att spela sin första utslagsmatch i hemma-VM i San Francisco, om än på en annan arena än 1994.

Den här gängen är det Levis Stadium som gäller istället för den betydligt äldre Stanford stadium, samma arena där Sverige besegrade Rumänien i straffdramat 1994

Matchen i matchen

I USA spelar den 38-åriga försvararen Tim Ream. I Bosnien & Herzegovina finner vi den numera 40-år gamla Ezin Dzeko på topp. Det kommer med andra ord bli en veterankamp när de båda nationerna gör upp i sextondelsfinalen.