Infantinos ord om stoppade toppdomaren: ”Chilla, ta det lugnt”

Omar Artan nekades inträde till USA och kommer inte att få döma sina VM-matcher.

Nu uttalar sig Fifa-presidenten Gianni Infantino, för första gången, om den somaliska domaren.

– Ibland är det kanske bra att bara ”chilla”, säger han under onsdagens presskonferens.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Omar Abdulkadir Artan var en av 52 domare som fick chansen att döma matcher i sommarens VM.

Däremot stoppades den somaliske domaren från att resa in till USA till följd av visumproblem och skickades tillbaka till Istanbul, varifrån han reste. Efter det gick Fifa ut med att fjolårets bästa afrikanska domare inte kommer att medverka i mästerskapet.

”Fifa lägger sig inte i ett värdlands immigrationsprocedurer”, skrev de i ett uttalande.

Nu har också presidenten Gianni Infantino uttalat sig om Artans situation, under en av få presskonferenser inför VM-slutspelet.

– Vi kontrollerar inte allt. Vi försöker, vi diskuterar, vi pratar, vi får se, säger han enligt SVT.

Kring den kritik som haglat in över såväl Trump-administrationen som Fifa säger Infantino:

– Det är förstås olyckligt det som hände Omar, domaren från Somalia. Ibland är det kanske bra att bara ”chilla”, ta det lugnt. Vi jobbar på allt och vi försöker lösa allt, förklarade han.

En annan ”het” fråga inför världsmästerskapet har varit de skyhöga biljettpriserna till matcherna samt att supportrar till Iran har fått sina biljetter tillbakadragna.

– Jag är stolt över mitt teams jobb och tacksam för att värdnationerna administration har samarbetat med oss för att det här ska hända. Det finns fortfarande saker vi hanterar för att allt ska gå rätt till, berättade Infantino.