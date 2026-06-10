Klart: Två spelare lämnar Halmstads BK

William Lykke och Emmanuel Yeboah.

Det är två spelare som inte längre spelar för Halmstads BK.

”Vi önskar er all lycka till i framtiden”, skriver HBK på Instagram.

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Under onsdagskvällen publicerade Halmstads BK ett inlägg på Instagram där man tackar av två spelare.

Det handlar om målvakten William Lykke, 21, och anfallaren Emmanuel Yeboah, 23.

Den förstnämnda anslöt till HBK inför säsongen på lån från danska Nordsjaelland och skrev då på ett avtal fram till slutet av året. Nu lämnar han dock i förtid.

Yeboah kom i sin tur på lån från danska Brøndby under sommaren 2025 och återvänder nu till den danska klubben i samband med att avtalet löper ut.

”Tack för ert arbete, ert engagemang och allt ni har bidragit med både på och utanför planen”, skriver HBK i ett inlägg på Instagram.

För Lykkes del blev det spel i två matcher för det allsvenska laget. Yeboah spelade 18 matcher och gjorde tre mål.